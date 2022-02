L’AQUILA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2022, A CAMPO IMPERATORE CAMPIONATO REGIONALE CSI SCI ALPINISMO

L’AQUILA – Circa sessanta studenti delle scuole teramane, partiti da Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Teramo, hanno partecipato giovedì a Campo Imperatore, sul versante aquilano del Gran Sasso, al Campionato regionale di sci alpinismo del Centro sportivo italiano (Csi).

L’evento fa parte degli oltre sessanta appuntamenti previsti nel ricco cartellone di L’Aquila Città europea dello Sport 2022, che per l’intero arco dell’anno coinvolge la città, le periferie, le frazioni e la montagna.

La competizione ha assegnato i titoli regionali abruzzesi garantendo l’accesso allo step successivo, ossia il Campionato nazionale di disciplina.

La classifica finale ha visto piazzarsi al primo posto, per la categoria Cuccioli femminile Vittoria Testa dell’istituto comprensivo “Pagliaccetti”, per la categoria Cuccioli maschile Davide Presta del M&W Fitness center, per la categoria Ragazze Alessia Llop dell’istituto comprensivo “Pagliaccetti”, per la categoria Ragazzi Pierluigi Panichi del “Pagliaccetti”, per la categoria Allieve Alice Marramà del Liceo scientifico “Delfico”, per la categoria Allievi Filippo Brucchi del “Delfico”, per la categoria Juniores femminile Ludovica Cretone del “Moretti”, per la categoria Juniores maschile Federico Taraschi del “Delfico”, per la categoria Criterium femminile Sara Casani del “Delfico”, per la Criterium maschile Stefano Maria Ciarrocchi del “Delfico”.

Il titolo di Città europea dello Sport viene assegnato, a partire dal 2007, a un Comune con una popolazione ufficiale tra 25.000 e 499.999 abitanti del continente europeo. La città che riceve il titolo si impegna, per l’anno d’assegnazione, a progettare un calendario sportivo con attività che promuovano la salute, il benessere e l’integrazione e almeno una competizione o un congresso a carattere internazionale.