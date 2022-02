L’AQUILA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2022: MARTEDI’ LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “STREET FITNESS”

L’AQUILA – “Allena la tua mente” è il titolo del progetto di Street fitness inserito nel ricco calendario di L’Aquila Città europea dello Sport, che sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma martedì prossimo, 22 febbraio alle ore 11,00, presso la sede del Comune di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino 3.

Parteciperanno l’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, il presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport, Francesco Bizzarri, la presidente di Asd My Gym L’Aquila, Concetta Milanese, l’istruttrice di fitness della My Gym e ideatrice del progetto, Katia Salute, e la giornalista e storica dell’arte Angela Ciano, anch’essa ideatrice del progetto.