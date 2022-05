L’AQUILA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT ARRIVANO I MONDIALI DI BREAK DANCE, MERCOLEDÌ PRESENTAZIONE

L’AQUILA – “Check the style 2k22”. Sono i mondiali di break dance che si svolgeranno nel capoluogo abruzzese nell’ambito di L’Aquila Città europea dello Sport 2022.

La manifestazione, promossa e organizzata da Jacopo Scotti, Marco Ghiani e la Società sportiva dilettantistica Zero Gravity, sarà presentata in una conferenza stampa mercoledì prossimo, 4 maggio alle ore 10,30, nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino, alla presenza degli organizzatori, del sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, dell’assessore regionale allo Sport Guido Liris, del presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport, Francesco Bizzarri, e del presentatore ufficiale dell’evento Andrea Marchetti.