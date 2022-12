L’AQUILA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT: ATLETICA ABRUZZO PREMIA  PROTAGONISTI CORRIMASTER E ALTRI EVENTI

L’AQUILA – Insieme per una serata all’insegna della passione per lo sport e la corsa, in tutte le sue forme. La cena di Natale dell’Asd Atletica Abruzzo L’Aquila è stata l’occasione per un riconoscimento agli atleti che hanno avuto i migliori piazzamenti nel circuito Corrimaster, ma anche per tracciare il bilancio dell’attività svolta, davanti ai protagonisti dei vari eventi podistici che hanno riempito il cartellone dell’Aquila Capitale europea dello sport 2022.

Un anno dunque ricco di iniziative, come ha ricordato il presidente del sodalizio Valter Paro, a partire dalla Staffetta 4×3 al parco del Castello che ha idealmente messo fine a un lungo periodo di stop dovuto alle restrizioni legate alla pandemia.

Un anno che ha visto anche un nuovo impegno verso la Run4Hope, la staffetta benefica, partita dall’Aquila in contemporanea con gli altri capoluoghi di regione, grazie anche all’impegno degli atleti neroverdi. Un’iniziativa che ha permesso di raccogliere i fondi per l’Ail.

Sempre nella primavera di quest’anno c’è stata la Stracittadina (Memorial Gaetano Rosa), con partenza e arrivo a Collemaggio, per un percorso tra le vie del centro storico. Poi, a inizio autunno, il Festival dell’Europa ha ospitato la Light Run, la corsa in nottura. La collaborazione con Atleticom (presente l’amministratore unico Camillo Franchi) ha portato in città anche le prove del circuito One Hundred, con percorsi da Campo Imperatore a San Bernardino. Infine, la corsa “Vivi con noi” che ha accompagnato il 95esimo anniversario dell’Aquila Calcio.

Premiati dunque i migliori “atleti 2022” che si sono distinti nel Circuito Corrimaster dell’anno, a partire da Edoardo Carrozzi (primo assoluto Corrimaster 2022) e Luigi Mirko Ippolito (secondo assoluto Corrimaster 2022). A seguire i premi per i runner che hanno ottenuto piazzamenti di categoria con Alessia Fernicola, Francesca Pesce, Simonetta Mei, Gianni Giorgi, Tonino Massucci, Giampaolo Dundee, Luca Costantini.

La premiazione è arrivata alla presenza di Roberto Paoletti (speaker ufficiale delle manifestazioni podistiche).

Paro ha anche ringraziato il professor Francesco Bizzarri per la collaborazione con L’Aquila Città europea dello sport. Si è parlato anche del rapporto di collaborazione con Abruzzo Running per dar vita a un settore giovanile, oltre che a un sodalizio con l’Ordine degli Ingegneri.

Nel corso della cena, che si è svolta all’Osteria Della Posta di Poggio PIcenze, è stato presentato il nuovo direttivo, con Maria Elena Camorchia, Marzio Iacobucci, Giampaolo Dundee, Fabio Iuliano, Fabrizio Dell’Isola e Annalisa Taballione, nominata vicepresidente. “Un’associazione sportiva”, ha rilevato quest’ultima, “non è solo di alcuni, o del direttivo; è di ogni socio ed ognuno di noi è, nel suo piccolo, responsabile del successo della nostra Asd, partecipando e condividendo, così come abbiamo fatto quest’anno”.