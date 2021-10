L’AQUILA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT, FINO AL 20 NOVEMBRE PROPOSTE DA INSERIRE NEL CALENDARIO EVENTI

L’AQUILA – Proseguono i lavori di progettazione per “L’Aquila Città Europea dello Sport 2022”, la serie di eventi connessi al riconoscimento assegnato da Aces Europe e che impegnerà la Città di L’Aquila alla realizzazione di attività in grado di promuovere la salute, il benessere, l’integrazione nonché una serie di competizioni sportive e seminari a carattere nazionale e regionale. Il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, facendo seguito al Decreto dello scorso 13 settembre, con modalità analoghe a quanto già sperimentato con successo per l’organizzazione della Perdonanza Celestiniana, ha nominato il Comitato Esecutivo che, presieduto dal Dott. Francesco Bizzarri, avrà il compito di mettere in pratica quanto deliberato dal Comitato organizzatore.

“Come Assessore allo Sport sento la responsabilità di dover creare le migliori premesse per l’organizzazione di un evento a cui saranno chiamate a fornire il proprio contributo le migliori componenti della società civile aquilana” – ha così dichiarato l’Assessore Vito Colonna che invita tutte le società sportive e culturali cittadine a voler inviare, entro il prossimo 20 novembre sull’email dell’evento cittadellosport2022@comune.laquila.it segnalazioni e proposte da inserire nel calendario ufficiale delle attività. “Mi aspetto una grande collaborazione da tutti – ha concluso l’Assessore Vito Colonna – per onorare l’impegno assunto della Città nei confronti dello sport, senza perdere di vista il vero scopo di questa manifestazione che è legato all’inclusività e alla felicità pubblica”.

Inviare entro il 20 novembre 2021 proposte – progetti – richieste di partecipazione a: cittadellosport2022@comune.laquila.it