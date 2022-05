L’AQUILA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT: PRESENTAZIONE APPUNTAMENTI CSI E ASD “SPORT & EVENTS”

L’AQUILA – Il Centro sportivo italiano in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Sport & Events, riconosciuta dal Coni e facente parte dello stesso Csi, promuove un evento sportivo-culturale di livello nazionale nell’ambito di L’Aquila Città europea dello Sport 2022.

Sono previsti una gara competitiva di trail, un corso per guida cicloturistica, una passeggiata sportiva-amatoriale in bici alla scoperta delle bellezze della città, un convegno su sport e genitori e un concorso fotografico.

Per presentare il calendario è convocata una conferenza stampa, lunedì prossimo, 9 maggio alle ore 10,30 presso la sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino all’Aquila, alla quale parteciperanno l’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, il presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport Francesco Bizzarri, il presidente provinciale Csi L’Aquila Luca Tarquini, e don Cristoforo Simula assistente ecclesiastico provinciale Csi L’Aquila.