L’AQUILA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT: RUN4HOPE E “STRACITTADINA”, TORNANO GLI EVENTI ATLETICA ABRUZZO

L’AQUILA – Dopo un lungo periodo di pausa forzata, la Asd Atletica Abruzzo L’Aquila torna a organizzare le sue manifestazioni sportive di punta e lo fa all’interno del ricco calendario di L’Aquila Città europea dello Sport 2022.

Si parte sabato 21 maggio con la “Run4Hope” che consiste in una maxi staffetta nazionale che percorrerà l’intera penisola partendo proprio dal capoluogo abruzzese, con l’obiettivo, quest’anno, di raccogliere fondi per l’Associazione Italiana Leucemie (Ail), e si prosegue domenica 29 maggio con la “Stracittadina”, gara competitiva e non sulla distanza di km 10,00 su percorso omologato Fidal, all’interno del centro storico della città, con partenza ed arrivo al Parco di Collemaggio e che sarà anche Campionato nazionale di polizia municipale.

I due appuntamenti sono stati presentati stamattina dall’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, dal presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila città europea dello Sport Francesco Bizzarri, dal presidente di Atletica Abruzzo Valter Paro, dal presidente dell’Ordine degli ingegneri Pierluigi De Amicis, dal presidente dell’Ail L’Aquila Alba Agostinelli, dal presidente del Csi della provincia di L’Aquila Luca Tarquini e dal rappresentante del gruppo sportivo polizia municipale L’Aquila Lucio Federici.

La Run4Hope, alla sua seconda edizione, che dal 21 al 29 maggio attraverserà l’Italia, prenderà il via, in contemporanea, in tutte le regioni e per l’Abruzzo si chiuderà a L’Aquila, dopo aver toccato tutte e quattro le province, in occasione della Stracittadina. L’Asd Atletica Abruzzo L’Aquila con i suoi atleti percorrerà la prima frazione da L’Aquila a Montorio al Vomano (Teramo).

La Stracittadina città di L’Aquila, alla sua nona edizione, è nata subito dopo il terremoto del 2009 ed è stato uno dei primi momenti di aggregazione post sisma. Negli anni la manifestazione è cresciuta arrivando ad iscrivere nella quarta edizione circa 800 partecipanti provenienti da tutte le regioni, è stata per due volte sede del Campionato regionale Fidal di corsa su strada categoria Master e nell’ultima edizione del 2019 è stato l’evento di apertura alla settimana del Giro d’Italia. Per la prossima edizione le iscrizioni avverranno su corrimaster.com dove sarà possibile iscriversi fino alle ore 11,00 del 22 maggio. L’evento della Stracittadina si svolgerà nella mattina di domenica 29 maggio, con ritrovo presso il Parco di Collemaggio, dove sarà allestito il “villaggio” per l’arrivo, la partenza, le premiazioni, le gare per i ragazzi. La gara competitiva prenderà il via alle ore 10,00, seguita dalla passeggiata non competitiva aperta a tutti. Il tempo a disposizione per ultimare il percorso sarà di due ore. Prima della gara competitiva, alle ore 9,00 si svolgeranno le gare per i ragazzi. All’arrivo di tutti i concorrenti si procederà alle premiazioni. All’interno della gara competitiva sarà stilata una speciale classifica aperta a tutti gli ingegneri iscritti agli Ordini professionali di Italia con la collaborazione e partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di L’Aquila.

Come sempre è stato, dalla prima edizione, la Stracittadina è una manifestazione sportiva che interessa atleti provenienti da ogni parte d’ Italia e allo stesso tempo un momento di aggregazione sociale. L’Ordine degli Ingegneri al termine della manifestazione metterà a disposizione dei partecipanti e delle loro famiglie dei rappresentanti dell’Ordine che accompagneranno le persone alla conoscenza delle bellezze della città.