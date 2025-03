L’AQUILA CITTA’ TERRITORIO: AL VIA IL WORKSHOP “TRAVEL & EXPERIENCE PRESS TOUR”

L’AQUILA – L’Aquila Città Territorio. Questo il focus della quarta edizione del workshop “Travel & Experience – Press Tour”, iniziativa organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale dedicata alla stampa di settore, che dalla sua prima edizione del 2022 ha registrato una sempre più ampia eco mediatica, attraverso la pubblicazione di reportage e servizi di approfondimento sulle testate specializzate coinvolte.

Con iniziative che saranno estese da est ad ovest del comprensorio aquilano, la principale finalità dell’edizione 2025, che si terrà nel periodo di giugno/luglio, sarà infatti quella di promuovere l’enorme patrimonio storico e paesaggistico dei Comuni presenti nella conca aquilana, identificata come “Città Territorio” in considerazione di elementi identitari e culturali pienamente condivisi, anche se con connotazioni strutturali differenti.

“I dati registrati negli ultimi anni riguardante il costante e progressivo aumento dell’afflusso turistico nella città dell’Aquila e nel nostro territorio ci confermano che la strategia adottata dall’Amministrazione Comunale per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo turistico si è dimostrata innovativa e vincente. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno avremo la presenza di numerose figure e testate giornalistiche specializzate nel settore turistico, tra buyer, giornalisti, blogger, agenzie di viaggio e tour operator” – ha dichiarato l’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia. “Sarà avviato inoltre un processo di incontri partecipativi su tutto il territorio, con il duplice obiettivo sia di consolidare ed implementare l’attività di promozione dell’intero comprensorio aquilano, sia di calibrare al meglio la nostra offerta turistica e culturale in previsione del grande appuntamento del prossimo anno di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.

“Nel corso di un incontro dello scorso gennaio promosso congiuntamente al Comune di Scoppito con le realtà e le associazioni territoriali, ed al termine di una serie di interlocuzioni succedutosi negli scorsi mesi con i Comuni presenti sul comprensorio aquilano, si è deciso di dare organicità e concretezza alla nostra visione di “L’Aquila Città Territorio”. Mediante apposito avviso pubblico, articoliamo due specifiche macro-proposte riguardanti le aree est ed ovest del comprensorio aquilano, con il diretto coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni dei beni di uso civico, condividendo con questi obiettivi e contenuti” – ha dichiarato il Consigliere Comunale e Presidente della I Commissione Programmazione e Bilancio Livio Vittorini.”Siamo convinti che lo sviluppo delle aree interne e il flusso turistico dipendano sempre più dalla capacità di raccontare e promuovere le bellezze e gli elementi identitari del nostro territorio, attraverso strategie di marketing territoriale mirate ed innovative. Riaffermiamo con orgoglio che i nostri borghi e le nostre zone rurali, con i loro valori, le tradizioni e le eccellenze, siano un richiamo di grande potenzialità per un nuovo tipo di turismo sostenibile, in un territorio che, congiuntamente al suo patrimonio storico e alle sue bellezze paesaggistiche, non ha nulla da invidiare alle più note mete turistiche italiane.”

“Anche nella zona est del comprensorio aquilano verranno messe in atto iniziative di promozione del patrimonio storico e paesaggistico, nonché delle tradizioni e delle eccellenze agroalimentari e manifatturiere, valorizzando al meglio il loro grande potenziale” – ha affermato il Consigliere Comunale e membro della I Commissione Programmazione e Bilancio Maura Castellani – “Siamo certi che le attività che verranno messe in campo saranno in grado di favorire lo sviluppo delle aree interne, dando forza e valore aggiunto alla promozione delle innumerevoli bellezze ed eccellenze del territorio aquilano, ancora poco conosciute dal turismo nazionale ed internazionale”.