L’AQUILA – “Questo riconoscimento l’ho ricevuto a nome della Polizia di Stato, con grande emozione, lo reputo di straordinaria importanza, come di straordinaria importanza, per la la sua particolari, è la città dell’Aquila per noi, città simbolo, nel post-terremoto, di operosità e rinascita”

Sono le parole del capo della Polizia Lamberto Giannini, che ha oggi ritirato a L’Aquila, nell’auditorium del Parco la pergamena della cittadinanza onoraria, conferita dal consiglio comunale.

Presenti il questore Gennaro Capoluongo, che andrà a dirigere la questura di Messina e ha oggi salutato la città, il prefetto Cinzia Torraco, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il sindaco Pierluigi Biondi, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Tozza, il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale, la dirigente scolastica Gabriella Liberatore, il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari nonché autorità civili, militari e religiose.

Giannini prima della cerimonia si è recato nella Scuola Mariele Ventre, ad incontrare gli studenti, e ricevendo la prima copia del libro “Uno scatto in blu”.

Nel suo intervento Giannini ha ricordato la notte del 6 aprile 2009

“Ricordo quella notte terribile ero dirigente della Digos di Roma. Dovevamo avviare da lì a poco un operazione importante, che avrebbe richiesto l’utilizzo di centinaia di uomini. Siamo stati svegliati da quella scossa, sono cominciate ad arrivate le telefonate. Ho sentito il questore Alberto Caruso e abbiamo l’operazione e i nostri uomini sono subito partiti per l’Aquila. È stata una emergenza dove si è unita tristezza e speranza, e tutto hanno dato il meglio di sé, forse perché gli italiani nelle difficoltà sono capaci di trovare forze incredibili. La consegna di questo attestato è la prova che quei giorni sono ancora vivi nella memoria di tutti noi”.

Capoluongo ha colto l’occasione per salutare la città, preparandosi a dirigere la questura di Messina.

“Dal primo momento che sono arrivato a L’Aquila, ho posto la priorità dell’aperta alla gente, al rispondere alle loro aspettative. Ho visto mutamento positivo nei nostri agenti, predisposti al dialogo constante con la società e ai cambiamenti. La sicurezza è un bene e un diritto primario, abbiamo fatto il massimo per guarantirlo. Andrò a Messina e sono onrato di farlo, voglio oggi salutare quella che stata una squadra straordinaria, riconoscente con tutti gli attori istituzionali e sociali per la una condivisione di intenti, per la grande capacità di dialogo, focalizzata a risolvere i problemi e non per crearli”.

Nel suo intervento il sindaco Pierluigi Biondi si è detto “riconoscente all’assise municipale che ha deciso per questo riconoscimento. La nostra città che vive dinamiche particolari, è una città che ha deciso di non fermarsi, neanche sotto la pandemia il ruolo della Polizia di Stato è stata ed è fondamentale. Nelle classifiche del Sole 24ore siamo al quinto posto in Italia per sicurezza: il merito è anche e soprattutto delle forze dell’ordine e della Polizia”.

