L’AQUILA: CITTADINI A COMUNE, “ATTENDIAMO ANCORA SCUOLABUS ESTESO ANCHE ALLE SCUOLE MEDIE”

L’AQUILA – “A due settimane dall’inizio delle lezioni, le famiglie aquilane attendono ancora certezze sull’estensione del servizio di scuolabus alle scuole medie”.

A segnalarlo a questa testata sono i cittadini aquilani Daniela Cesare e Luca Barbetta, che il 27 giugno hanno depositato al Comune un’istanza formale per chiedere l’attivazione del servizio di trasporto scolastico dedicato anche per le scuole medie.

“Dall’amministrazione comunale sono arrivate aperture, ma a oggi nessun piano concreto che possa permettere alle famiglie di sapere se e quando il servizio verrà esteso. Intanto è stato anche pubblicato il nuovo bando per il trasporto scolastico, senza chiarire alle famiglie se il servizio includerà gli studenti delle secondarie di primo grado”, spiegano ora.

La richiesta al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali è dunque che “il tema venga affrontato con priorità e urgenza, e se possibile discusso già oggi alla conferenza dei capigruppo e inserito all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del prossimo 1° settembre, per avere una presa di posizione chiara: il servizio sarà attivato? E se sì, da quando? Non bastano dichiarazioni di principio: servono risposte certe e tempi definiti, perché la scuola inizia tra pochi giorni e le famiglie hanno bisogno di certezze”.

“Se ci fossero dubbi sulla necessità di avere a L’Aquila il servizio di scuolabus anche per le scuole medie, sarebbe sufficiente recarsi tra pochi giorni fuori le scuole, nell’orario di ingresso o di uscita: parte delle centinaia di automobili che saranno lí fuori, potrebbero essere evitate. Offrendo anche un servizio fondamentale per le famiglie: senza scuolabus alle medie, le famiglie sono condannate a difficili incastri tra lavoro, nonni, parenti e babysitter per accompagnare e riprendere i propri figli. Non a caso, il servizio di trasporto scolastico dedicato per le scuole medie è previsto in più dell’80% dei grandi Comuni italiani. Ma a L’Aquila ancora no”.

Lo scuolabus per le medie non è solo un servizio indispensabile, ma è una misura di sicurezza, sostenibilità e equità per centinaia di famiglie. Famiglie che chiedono chiarezza, attenzione e risposte chiare: c'è la reale volontà di essere vicini alle esigenze delle famiglie e quindi estendere il servizio? Se si, quando?, conclude la nota.