L’AQUILA: CITTADINO SCRIVE A COMUNE, “PERCHE’ L’AMPHISCULPTURE NON VIENE UTILIZZATO PER EVENTI?”

L’AQUILA – “L’anfiteatro da 1.800 posti resta inutilizzato, e non è possibile per i cittadini sapere il perché”.

Per questa motivazione Andrea Barbetta, lo scorso 27 giugno, ha inviato una istanza al Comune dell’Aquila, per conoscere i motivi del mancato utilizzo del teatro del Parco del Sole dell’Amphisculpture di Beverly Pepper.

“Dal Comune nessuna risposta – spiega dunque in una nota il cittadino – Secondo il regolamento comunale sugli istituti di partecipazione, il Comune avrebbe dovuto fornire una risposta formale entro 30 giorni. Ma ad oltre 50 giorni di distanza, e dopo numerosi solleciti, non è giunta alcuna risposta alla domanda sui motivi del mancato utE intanto, altri palchi vengono montati nella città, e l’Amphisculpture rimane inutilizzato.ilizzo dell’Amphisculpture per la realizzazione degli eventi estivi”.

“L’utilizzo della struttura dell’Amphisculpture avrebbe numerosi vantaggi – prosegue Barbetta – . Il primo, valorizzare una struttura che viene presentata come uno dei gioielli della città dell’Aquila, ma che nei fatti è inutilizzata da anni”.

Il secondo motivo, a detta di Barbetta è che eviterebbe “la necessità del montaggio del palco sulla scalinata di San Bernardino o del palco davanti alla basilica di Collemaggio, venendo anche incontro alle richieste di parte della cittadinanza che nel 2023 ha raccolto più di 130 firme contro il montaggio del palco di Collemaggio e nel 2025 più di 100 firme contro il montaggio del palco sulla scalinata di san Bernardino. Il terzo motivo, potrebbero anche esserci risparmi economici nell’allestimento del palco, ad esempio le sedute sarebbero già disponibili. Ma queste sono semplici considerazioni di cittadini. Rimaniamo in attesa delle risposte ufficiali da parte dell’amministrazione comunale, anche se in ritardo”.