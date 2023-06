L’AQUILA CITY FUTSAL CLUB CONQUISTA LA PROMOZIONE IN C1

L’AQUILA – L’A.s.d. L’Aquila City Futsal Club centra l’obiettivo stagionale e conquista una meritatissima promozione in C1 vincendo per 4 a 3 la finale playoff contro SGT Sambuceto c5, che in semifinale aveva eliminato Gioventù Biancorossa Penne, disputando una gara di altissimo livello tra le mure amiche alla presenza di un folto pubblico.

Dopo una stagione quasi perfetta la compagine aquilana è stata beffata dal Futsal Vasto, vincitrice finale del torneo, alla penultima giornata del girone promozione regionale incassando in modo rocambolesco la prima sconfitta casalinga da quando il Pala Papa Giovanni XXIII è diventato il campo di casa (nel 2021) perdendo di fatto il primato.

Sconfitta che ha condannato il City a disputare i playoff promozione, accedendo però direttamente in finale con il vantaggio del campo grazie al distacco maturato sulla quinta classificata (+10 punti) ed al miglior piazzamento (2° posto).

Stagione dominata nella prima fase ottenendo uno score di 11 vittorie ed 1 pari nel Girone A e accedendo da protagonista nella Poule Promozione dove le migliori 3 classificate nei Gironi A, B e C si sono date battaglia fino alla fine.

Un campionato lunghissimo iniziato l’8 ottobre e terminato il 3 giugno che ha visto disputare agli arancioneri 28 partite, vincerne 21, impattarne 5 e perderne solamente 2.

La promozione premia la programmazione di un club nato nel 2019 e che in pochissimi anni è entrato nell’élite del calcio a 5 regionale.

Ecco gli artefici di questa entusiasmante cavalcata,

Giocatori (in ordine alfabetico): Aconito Valerio, Anemone Matteo, Antonelli Fabio, Caggiano Fabio, Ciuffini Gabriele, Cocciolone Roberto, Dantini Massimiliano, Del Conte Luigi, Della Mora Jacopo, Di Felice Fabrizio, Di Vincenzo Pietro, D’Eramo Riccardo, Ippoliti Valerio, Iuliano Fabrizio, Litterio Roberto, Martini Luigi, Masciocco Francesco, Persia Francesco.

Allenatore: Maurizio Merola

Viceallenatore/Social media manager: Gabriele Speranza

Allenatore dei Portieri: Alessandro Ianni

Team Manager/Dirigente accompagnatore: Federico Ercole

Presidente: Christian Masci

Vicepresidente: Paolo Carissimi

Segretario: Bruno Mercurio

