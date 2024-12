L’AQUILA CITYPASS 2025: LE INDICAZIONI PER IL RINNOVO

L’AQUILA – Al via le presentazioni per la richiesta di rinnovo per l’anno 2025 dei Citypass, in scadenza al 31 dicembre 2024, per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e la sosta negli stalli di sosta riservati ai residenti nel comune dell’Aquila.

A comunicarlo, in una nota, l’assessore comunale Laura Cucchiarella e il Settore Polizia Municipale.

Le richieste vanno presentate esclusivamente online, utilizzando il portale dedicato “CitypassAQ” raggiungibile all’indirizzo internet https://serviziweb.comune.laquila.it, tramite il link presente sulla home page del sito istituzionale del Comune dell’Aquila o digitando CitypassAQ sui motori di ricerca.

Per accedere al servizio si deve disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o delegare una persona che ne sia in possesso a presentare la richiesta.

Al fine di consentire l’evasione delle numerose richieste è stata disposta la proroga fino al 31 gennaio 2025 della validità dei Citypass rilasciati per l’anno 2024.

Per assistenza e informazioni è disponibile la casella di posta elettronica citypass@comune.laquila.it