L’AQUILA: CIVICO 99, “OLTRE 100 FIRME CONTRO PALCO A SAN BERNARDINO, AMMINISTRAZIONE NON CI ASCOLTA”

L’AQUILA – “L’Amministrazione comunale dell’Aquila ignora la petizione popolare sul palco di San Bernardino: non solo nessuna risposta, ma anzi conferma nel 2025 nella ‘tradizionale location””.

Lo scrive, in una nota, Claudia Aloisio, presidente dell’Associazione “Civico 99”, che in merito alla location per gli spettacoli della rassegna estiva “I cantieri dell’Immaginario”, aggiunge: “ad oggi non ha avuto alcuna risposta – o richiesta di chiarimenti o precisazioni – da parte dell’Amministrazione comunale la petizione popolare di oltre un mese fa”.

“Ricordo che numerosi cittadini aquilani, usando lo strumento previsto dal Regolamento comunale sulla partecipazione popolare, hanno chiesto all’Amministrazione comunale di non installare il palco davanti alla Basilica di San Bernardino. L’Amministrazione comunale ha tuttavia ignorato la petizione, annunciando ufficialmente anche per il 2025 l’installazione del palco e parlando addirittura di ‘tradizionale location'”.

“Come cittadine e cittadini – continua Aloisio – ci rattrista e ci indigna questa volontà dell’Amministrazione comunale di ignorare il confronto e i tentativi di dialogo con la società civile, di fatto abolendo la partecipazione popolare alla determinazione delle scelte civiche, quando non in linea con la volontà e gli intendimenti dell’attuale Giunta”.

“Già l’anno scorso, 131 firme si opposero al palco davanti a Collemaggio perché ne oscurava la maestosità. Quest’anno, oltre 110 firme hanno chiesto di evitare un palco sulla scalinata di San Bernardino. Come Associazione, ribadiamo di nuovo e con forza che tali palchi, usati per spettacoli laici (a volte a pagamento), rappresentano un uso privatistico di spazi pubblici e monumentali”.

“Evidenziando l’assenza di confronto da parte dell’Amministrazione – aggiunge -, continuiamo a chiedere di trovare luoghi alternativi per questi eventi, ciò per assicurare il giusto rispetto al valore storico, artistico e spirituale delle Basiliche di San Bernardino e di Collemaggio, anche a garanzia della ‘responsabilità e sobrietà negli impegni istituzionali’ auspicata dallo stesso sindaco Pierluigi Biondi nella presentazione del cartellone degli spettacoli del 2025″.

“La necessità di trovare “location” diverse per i palchi diventa ancora più urgente considerato il Giubileo 2025 in corso e L’Aquila Capitale della Cultura 2026, eventi che pretendono che i tesori cittadini siano preservati e presentati al meglio alla collettività, senza oscurarli con strutture temporanee, ma garantendone piena visibilità e decoro. L’associazione Civico 99 rimane come sempre a disposizione per un dialogo costruttivo con l’Amministrazione comunale, sempre che quest’ultima sia disponibile ed aperta al confronto”, conclude la nota.