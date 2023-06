L’AQUILA: CLAUSOLA SOCIALE AL CALL CENTER TECNOCALL, EVITATI RISCHI OCCUPAZIONALI

L’AQUILA – “Con l’approvazione del Decreto Lavoro oggi in aula è certa l’applicazione della clausola sociale che scongiurerà rischi occupazionali per i 117 addetti del call center Tecnocall nella frazione aquilana di Monticchio. Il testo passerà, blindato, alla Camera. All’interno del provvedimento è presente l’emendamento a firma mia e di Sigismondi, approvato dapprima in Commissione Bilancio dove ero relatore, e poi nell’aula di Palazzo Madama “.

Lo rende noto il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo. “Con questo provvedimento – spiega – si mettono i lavoratori al riparo da rischi di licenziamento che sarebbero potuti esserci con il passaggio, previsto a gennaio 2023, dal mercato tutelato a quello libero dei servizi energetici con gli operatori del Tecnocall impegnati nella gestione delle chiamate riferite al mercato tutelato”. “Il nostro intervento, per cui ringrazio il Governo e tutti i colleghi della maggioranza a partire da Etelwardo Sigismondi, che rappresenta l’Abruzzo insieme a me, e dalla relatrice in aula Paola Mancini, ha naturalmente valenza nazionale perché i dipendenti del sito aquilano rappresentano solo una parte dei circa mille dipendenti di aziende che, con il passaggio da mercato tutelato a mercato libero, sono esposti al pericolo di ritrovarsi senza occupazione con l’inizio del nuovo anno”.