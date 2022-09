L’AQUILA, CLINICA DENTALE DANIELE LANCIA OPEN DAY GRATUITO PER BAMBINI: FORMAZIONE E CURA CAVO ORALE

L’AQUILA – Un’ora di formazione dedicata alla sensibilizzazione dei genitori e dei bambini alla cura del “piccolo” cavo orale, attraverso dimostrazioni, giochi e gadget.

La Clinica Dentale Daniele, tra gli studi dentistici più antichi dell’Aquila, in via Colle Pretara 35, lancia la prima edizione dell’iniziativa “1H É PER SEMPRE”: un open day gratuito dedicato ai più piccoli, dal tema “I supereroi”, che si terrà sabato 17 settembre e si suddividerà in 5 gruppi da un’ora ciascuno, dalle 9.30 alle 17.30.

L’ora di formazione prevede:

Presentazione dello studio con breve illustrazione delle varie attività praticate e le varie dotazioni tecnologiche;

Presentazione delle figure specializzate nella cura dei pazienti fin dai primi anni di vita: il Pedodontista e l’Igienista pediatrica;

Presentazione Powerpoint a scopo didattico per bambini e genitori;

Gioco interattivo attraverso il quale verranno spiegate ai bimbi le più elementari nozioni di prevenzione e verranno insegnate loro le tecniche di igiene orale per ottenere e mantenere la salute orale;

Consegna gadget ed un attestato come ricordo della giornata trascorsa insieme;

Consegna di coupon per accesso a formule vantaggiose di trattamenti personalizzati, con il nostro studio.

“Ogni edizione avrà un soggetto diverso a cui è legato tutto il percorso di formazione – spiega la Clinica – I nostri specialisti stanno mettendo in atto degli approcci psicologici tematici, così da creare un legame stimolante e costruttivo con i nostri piccoli pazienti. Il tema di questa prima edizione è ‘I supereroi'”.

L’iniziativa sarà attiva per tutta la giornata di SABATO 17 SETTEMBRE e si suddividerà in 5 GRUPPI da un’ora, dalle 9.30 alle 17.30, in questo modo:

I turno 9.30 – 10.30;

II turno 11.00 – 12.00;

III turno 12.30 – 13.30;

IV turno 15.00 – 16.00;

V turno 16.30 – 17.30;

Per prenotare il turno contattare il numero 333 7696075

