L’AQUILA, CNA: “A NATALE SOSTENERE ARTIGIANI LOCALI”

L’AQUILA – “Acquistare i prodotti Aquilani e Abruzzesi è l’invito che rivolgo ai miei concittadini per la tutela delle attività presenti sul territorio e per la valorizzazione dei prodotti locali. Si avvicinano il Natale e le festività, il mio invito è quello di comperare prodotti dai commercianti e dai negozi presenti nel nostro territorio”.

È l’esortazione di Claudio Gregori presidente CNA L’Aquila in vista dell’arrivo delle festività natalizie.

“Il rilancio dell’economia locale passa anche da questi piccoli e semplici gesti che qualsiasi cittadino, che davvero ha a cuore il territorio dove vive, può fare. Acquistare direttamente i prodotti tipici dai nostri commercianti è una certezza di garanzia e qualità”, dice.

“Bisogna promuovere e premiare le piccole e medie imprese che producono lavoro nella nostra città e nella nostra Regione”.

“Il rilancio e l’agognata ripresa non può che passare per la valorizzazione della nostra identità, per questo dobbiamo essere a favore dei prodotti tipici della zona e a fianco delle imprese locali impegnate nella produzione delle eccellenze nostrane”, conclude.