L’AQUILA – Un albanese di 42 anni è indagato per detenzione ai fini di spaccio di circa 200 grammi di cocaina.

L’uomo, R.M., difeso dall’avvocato Gaetano Petrilli che è riuscito a evitare l’arresto del suo assistito, visto che ora è libero, è accusato nello specifico di aver nascosto buona parte della droga, circa 200 dosi, in cinque involucri di cellophan, nei pressi di una pietra miliare sulla intersezione tra le strade di via Forcella e via Canapine nella frazione aquilana di San Marco di Preturo.

E, inoltre, avrebbe detenuto quasi cento grammi di cocaina in 4 involucri nascosti in una catasta di legname posizionata davanti alla sua abitazione, sempre nella medesima frazione.

I carabinieri, nel corso della loro indagine, hanno anche perquisito la casa e l’auto del sospettato sul quale pendono accuse comunque tutte da dimostrare. Si ipotizza che la droga fosse destinata la mercato della zona.

Sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi, in particolare, dei ritagli di cellophane. Lo stupefacente sequestrato sarà esaminato dall’Arpa.

Le indagini sono state coordinate dal pm Roberta D’Avolio.

Il sospettato, dopo la convalida del sequestro, ha solo l’obbligo di firma.