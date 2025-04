L’AQUILA: COCOCCETTA E SANTELLA DA FI AL GRUPPO MISTO, “COMPORTAMENTI SCORRETTI, NOI EMARGINATI”

L’AQUILA – “Scriviamo questa nota con profonda amarezza e delusione poiché, ciò che è accaduto recentemente all’interno del gruppo consiliare, ha minato inevitabilmente la fiducia nei confronti dello stesso. Si sono verificati una serie di comportamenti lesivi del rispetto delle persone, con il chiaro intento di emarginare gli scriventi”.

I consiglieri al Comune dell’Aquila Laura Cococcetta e Guglielmo Santella ufficializzano così la decisione di lasciare Forza Italia e l’automatica confluenza al gruppo misto.

“L’ultima, di tante cose accadute – spiegano -, è stata l’accettazione della richiesta di adesione, da parte del capogruppo Daniele D’Angelo, al gruppo di FI del presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo nel più assoluto silenzio, senza che ci fossimo mai riuniti e senza alcuna comunicazione di quanto avvenuto. Allo stesso modo è stata modificata la ripartizione dei voti ponderati all’interno delle commissioni consiliari, modificando persino la ripartizione delle assegnazioni dei componenti nelle dette commissioni, senza aver mai convocato una parvenza di riunione del gruppo e senza alcuna condivisione ma attraverso un atto unilaterale del capogruppo assieme all’assessore regionale”.

“In ultimo, non certo per importanza – aggiungono -, è stato revocato il ruolo di vicecapogruppo in capo a Laura Cococcetta, per essere assegnato al nuovo entrato. Tali manovre, immotivate e scorrette perché non discusse e non condivise con gli altri membri del gruppo consiliare, rispondenti ad una netta volontà di squalificare gli scriventi, hanno fatto venir meno ogni fiducia, minando i presupposti necessari per l’esistenza di un rapporto di collaborazione e di rispetto reciproco, necessario per affrontare costruttivamente il lavoro di squadra nell’interesse della città e dei cittadini che abbiamo l’onore di rappresentare”.

“Infine, rispetto a quanto detto, l’indifferenza del partito di FI rispetto a quanto da noi denunciato in via riservata. Usciamo quindi da un partito, quello di FI Abruzzo, dove francamente ravvisiamo una manifesta incompatibilità di coabitazione. Continueremo a svolgere il nostro ruolo politico e amministrativo, a fianco del sindaco Pierluigi Biondi, insieme all’assessore Manuela Tursini che condivide con noi questo percorso e che continueremo a sostenere nel suo ruolo amministrativo e politico”, concludono.