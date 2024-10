L’AQUILA – Colpo di scena al Comune dell’Aquila: i due consiglieri di L’Aquila futura, Laura Cococcetta, capogruppo, e Guglielmo Santella hanno ufficialmente aderito a Forza Italia, con atti già protocollati in Comune, lasciando dunque la civica, di cui è leader il presidente del Consiglio comunale, e assessore regionale di Fi, Roberto Santangelo, ora unico componente.

A rivelarlo ad Abruzzoweb è il vice segretario provinciale Giorgio De Matteis, aggiungendo che dunque l’assessore comunale al Sociale, Manuela Tursini, che era stata nominata come esterna in quota L’Aquila Futura, è ora assessore in quota Forza Italia, essendo “del resto già iscritta da due mesi al partito”, assicura De Matteis. E Forza Italia dunque, con il capogruppo Daniele D’Angelo e i due nuovi ingressi, ha ora tre consiglieri e pure il posto in giunta da tempo chiesto al sindaco di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, per compensare il passaggio all’Udc dell’assessore alla Ricostruzione privata, Roberto Tinari. Come a dire, il nodo del rimpasto di giunta si è sciolto da solo.

Il dato clamoroso è però che ora si è svuotata la civica di Santangelo, che finora ha continuato a tenersela stretta, pur essendo stato eletto alle regionali di marzo con Forza Italia, di cui pure è stato il più votato in Abruzzo, con ben 9.587 voti, diventando assessore regionale al Sociale e alla Cultura. Santangelo finora, nonostante le insistenze di De Matteis e del segretario cittadino, Stefano Morelli, si è rifiutato di sciogliere la sua civica, per farla confluire in Fi, e di fare un passo indietro anche dalla carica di presidente del consiglio, che comunque non è incompatibile con l’assessorato regionale.

Si vedrà ora quali saranno le mosse di Santangelo. Certo è che il regista dell’operazione odierna è De Matteis, deus ex machina a L’Aquila nelle elezioni regionali, e che poi ha litigato con Santangelo, e tra i due è sceso il gelo.

Nell’articolo pubblicato questa mattina, Abruzzoweb ha riferito delle insistenti voci secondo le quali Santangelo, che guarda già alle elezioni della primavera 2027, e ambisce ad essere lui il candidato sindaco del centrodestra, stava lavorando al passaggio del testimone in giunta tra l’assessore Tursini, e il capogruppo Cococcetta, in quanto la prima è stata “attinta” da una graduatoria del consiglio regionale del 2021 come dirigente a tempo indeterminato alla Asl provinciale dell’Aquila, e questo potrebbe prefigurare una incompatibilità con il ruolo assessorile. Ma per ora è tutto in stand by, Tursini non ha infatti firmato ancora il contratto, e c’è una inchiesta della Procura dell’Aquila, che a seguito di esposti, deve far luce sulla piena legittimità dell’assunzione. Tursini è assessore tecnico, ma uscendo dalla giunta sarebbe rimasta in consiglio sostituendo come prima dei non eletti Cococcetta, e gli sarebbe stato chiesto, assicurano fonti vicine a L’Aquila futura, di dimettersi anche da consigliere, per far entrare come secondo dei non eletti Luca Rocci.

Dopo poche ore dalla pubblicazione dell’articolo, è arrivata la clamorosa rivelazione, non seguita comunque da comunicati ufficiali del partito, e che cambia completamente lo scenario a palazzo Margherita. Filippo Tronca