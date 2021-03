L’AQUILA, CODACONS: “CHIUSURA SCUOLE INGIUSTIFICATA, RIESAMINARE ORDINANZA”

L’AQUILA – Il Codacons L’Aquila, con il responsabile provinciale Federica Foglietti, ha invitato il presidente della Regione, Marco Marsilio, a rimuovere una palese illegittimità dal provvedimento di chiusura delle scuole in Abruzzo del 27 febbraio scorso.

“Si tratta, infatti – si legge in una nota -, di un provvedimento emergenziale che deve essere accompagnato, come prevede costante giurisprudenza, da un termine di scadenza. Con l’occasione il Codacons L’Aquila ha invitato il presidente della Regione a una più accurata comparazione tra due interessi pubblici contrapposti e cioè tra la tutela del diritto all’istruzione pubblica e la tutela della salute in relazione alla pandemia da Covid-19. Debbono, infatti, essere prese in considerazione la difficoltà relativa alla didattica a distanza per gli alunni di età inferiore a 12 anni e la diversa incidenza della pandemia in sede locale”.

Il Codacons L’Aquila ha fatto presente al presidente Marsilio “che nella provincia di L’Aquila il conteggio giornaliero è risultato sempre inferiore a 50 contagiati per 100.000 abitanti a decorrere dal 1 gennaio 2021 sino ad oggi e che quindi il provvedimento adottato appare totalmente ingiustificato in sede locale”.

