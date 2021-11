L’AQUILA, COLLEGAMENTO PARCHEGGIO “LORENZO NATALI”-VIALE RENDINA: A BREVE GARA D’APPALTO

L’AQUILA – “Si stanno effettuando in data odierna i carotaggi per la definizione della progettazione esecutiva dell’ascensore di collegamento tra il Terminal Natali e Viale Luigi Rendina; pronta la progettazione, verrà indetta una conferenza stampa per presentare alla città i lavori previsti, sia per il collegamento sia per la valorizzazione dell’area antistante le mura urbiche; il passo successivo sarà l’indizione del bando di gara d’appalto e successivo avvio dei lavori”.

È con soddisfazione che il vice presidente vicario del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, comunica il risultato “di un’opera certosina di raccordo e dialogo istituzionale tra la Sopraintendenza Archeologica Belle Arti, il Comune dell’Aquila e il Consiglio Regionale che nel Masterplan ha previsto i lavori di riqualificazione di un’area di importanza strategica per la città rendendola fruibile e accessibile per la comunità”.

“Il progetto, finanziato da uno stanziamento Cipe, prevede lavori per un importo di 1.387.770 euro, comprensivo del costo dei lavori e della progettazione, darà un importante soluzione all’annosa problematica relativa ai parcheggi e sarà realizzato nel pieno rispetto delle tante valenze di natura storico-culturale che caratterizzano l’area comprendente il tratto di cinta muraria trecentesca, il versante boscato che scende verso il parcheggio e verso il viale e la Basilica di Collemaggio”.

“Questo è uno dei risultati importanti, di forte impatto per la città che il centro destra porta a casa, frutto di un lavoro sinergico di cui devo necessariamente ringraziare l’assessore Carla Mannetti e i funzionari della Sovraintendenza; è alla lunga che si raccolgono i frutti di una programmazione seria, condivisa, strategica, di cui ci si rallegra ad obiettivo raggiunto. Chi parla e chi fa”, conclude Santangelo.