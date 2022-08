L’AQUILA: COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIALE OVIDIO E FONTANA LUMINOSA, IL 25 AGOSTO SCADE AVVISO

L’AQUILA – Inizia a L’Aquila il percorso per la realizzazione del collegamento stradale tra viale Ovidio e piazza Battaglione degli Alpini, dove fa bella mostra di s la fontana Luminosa.

Scade il prossimo il 25 agosto, infatti, il termine dell’avviso pubblico emanato dal Comune dell’Aquila per individuare operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento congiunto della redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori, finanziati con le risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e Centro Italia, per un importo di 487 mila euro.

“Gli interventi, che prevedono anche una nuova illuminazione e la sistemazione delle aree verdi, non solo faciliteranno il collegamento tra la zona della Fontana Luminosa e viale Ovidio ma consentiranno un decongestionamento del traffico veicolare nell’intera area ricompresa tra viale della Croce Rossa e viale Gran Sasso. Un’opera che si inserisce nel complesso mosaico predisposto dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’articolato programma di rigenerazione e riqualificazione urbana della città” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.