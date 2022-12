L’AQUILA, COLLEGAMENTO VIALE OVIDIO-FONTANA LUMINOSA: AFFIDATA PROGETTAZIONE

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha affidato con una determina la progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del collegamento stradale tra viale Ovidio e piazza Battaglione degli Alpini.

Obiettivo: ripristinare il collegamento viario verso la Fontana Luminosa cancellato nel 2006.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa “A&G costruzioni sas di Alessandro Pesce”, e alla società di ingegneria LA F per la progettazione e direzione dei lavori, per un importo di 430.420 euro.

Viale Ovidio, si legge nella relazione al progetto “è una storica arteria stradale di accesso, da nord, al centro storico dell’Aquila, caratterizzata da un’alta concentrazione di traffico veicolare e pedonale poiché, in essa, insistono i seguenti poli attrattori: Fontana Luminosa, Forte spagnolo, piscina comunale, auditorium Renzo Piano”.

“Viale Ovidio, prima del 2006 era una strada di collegamento diretto con la Fontana Luminosa. Nel 2006, l’intera area è stata interessata da un intervento di riorganizzazione generale che ha comportato la soppressione dello sbocco della viabilità verso la Fontana Luminosa nonché la realizzazione di una rotatoria a metà del percorso e la sistemazione a verde pubblico della rimanente porzione di strada. È stato realizzato, altresì, un sottopasso pedonale”.

“L’intervento che oggi si prevede ha come obiettivo primario quello di ripristinare il collegamento stradale tra viale Ovidio e piazza Battaglione degli Alpini ed è incluso nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Gli obiettivi generali che la progettazione preliminare dovrà perseguire sono quelli di realizzare una nuova strada con due corsie di marcia e marciapiedi laterali da riaprire al traffico mediante la migliore ridistribuzione dei flussi da e per piazza Battaglione Alpini, con effetti di riduzione del rischio di incidenti e di protezione dell’utenza debole in uno dei punti più sensibili della rete stradale urbana”.