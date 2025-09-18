L’AQUILA: COLPITI DALLA STESSA RARA MALATTIA GENETICA, PADRE MUORE, FIGLIA DI 6 ANNI IN COMA

L’AQUILA – Tragico destino di un padre 31enne e della sua bambina di sei anni: colpiti dalla stessa rara malattia genetica, la sindrome del QT lungo, lui è morto e la piccola è in coma al Bambino Gesù di Roma.

A riferirlo il quotidiano Il Centro oggi in edicola.

Anche il padre è stato in coma per 15 giorni nel reparto di rianimazione del San Salvatore dell’Aquila, poi il 21 agosto il decesso. Martedì anche la figlia ha avuto un malore e le è stata diagnosticata la stessa grave patologia.

A seguire il ricovero di urgenza al San Salvatore, affidata all’equipe del professor Vincenzo Salpietro, e poi il trasferimento in elisoccorso al Bambino Gesù di Roma.