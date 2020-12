L’AQUILA, POLIZIA MUNICIPALE: DAL 14 DICEMBRE DUE NUMERI TELEFONICI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

L’AQUILA – Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila informa che, a partire da lunedì 14 dicembre, saranno a disposizione dei cittadini due nuovi recapiti telefonici mobili – 334.7682949 e 334.7683125 -, ai quali si può riferimento per avere informazioni circa le attività degli uffici dello stesso comando (gestione delle sanzioni, rilascio di permessi e autorizzazioni, accesso agli atti, richieste di appuntamenti, ecc.).

Il servizio sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e potrà essere utilizzato anche per chiedere informazioni e chiarimenti sulle normative vigenti adottate a livello nazionale e locale per far fronte all’emergenza Coronavirus, con particolare riferimento agli spostamenti delle persone e alle aperture degli esercizi commerciali.

Le richieste di intervento delle pattuglie operanti sul territorio comunale e le segnalazioni attinenti la circolazione stradale e la sicurezza urbana, invece, continueranno ad essere gestite dalla Centrale Operativa del Comando, contattabile al numero 0862.645840, attivo tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:00.

