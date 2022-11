L’AQUILA, COMITATO PETTINO: “A COSA SERVE UN MEGAPARCHEGGIO SU VIA ANTICA ARISCHIA?”

L’AQUILA – “Sono ripresi dopo circa un anno, i lavori per ‘opere di urbanizzazione’ tra Via Antica Arischia e Via Solaria, nella parte Ovest del quartiere di Pettino”.

Così, in una nota, Alessandro Tettamanti, a nome del Comitato Amo Pettino, che spiega: “Si tratta di opere che le ditte che hanno potuto costruire cubature, in questo caso quelle dell’adiacente complesso ‘Solaria’, sarebbero obbligate a realizzare come compendio, in accordo con il Comune dell’Aquila secondo l’articolo 29 del Piano regolatore. Le stesse che in altre aree del quartiere non sono mai state realizzate e, oltre il danno la beffa, dove sono sorti invece degli orrendi depositi irregolari di materiale edile delle stesse imprese che più volte abbiamo denunciato”.

“Questa volta invece – sottolinea – si sta procedendo a fare, come prevede la norma, degli utilissimi marciapiedi, un utilissimo quanto minuscolo parco giochi attrezzato per bambini più a valle e… un enorme parcheggio”.

“Ma a cosa serve un enorme parcheggio in quest’area?”, chiede Tettamanti.

“Restiamo davvero negativamente stupiti dalla decisione del Comune di chiedere alla ditta di realizzare quest’enorme colata di cemento dove c’era il verde per un parcheggio inutile, non essendoci attività commerciali rilevanti in zona, piuttosto che la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato come più volte richiesto dalla cittadinanza, dove potersi ritrovare, camminare senza il pericolo delle auto o semplicemente sedersi su una panchina in mezzo al verde”.

“Si sarebbe potuto realizzare volendo anche un piccolo campo da basket e/o da calcetto (o altre ‘attrezzature ricreative e culturali’ come scritto nel Prg), invece l’Amministrazione ha optato per lo sterminato, inutile, parcheggio che tra l’altro è costato anche l’abbattimento di più di un albero”, osserva.

“Risulta incredibile come il Comune non (ri)conosca i reali bisogni del quartiere optando per scelte che nulla hanno a che fare con la dimensione sociale e la bellezza del paesaggio e riteniamo sempre più urgente un’interlocuzione proficua a tutte le parti”, conclude Tettamanti.