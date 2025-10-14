L’AQUILA: COMMEMORAZIONI DEFUNTI, LIMITAZIONI INGRESSO MEZZI E STOP LAVORI EDILIZI NEI CIMITERI

L’AQUILA – Il Settore transizione ecologica del Comune dell’Aquila comunica che nei giorni 28/29/30/31 del mese di ottobre e nei giorni 01/02/03 del mese di novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti: dalle ore 8 alle 18, è vietato l’accesso con mezzi meccanici, anche se autorizzati in tutti i cimiteri del territorio aquilano. Inoltre – si legge nella nota – non possono essere eseguiti lavori edilizi dal giorno 20 del mese di ottobre al giorno 5 del mese di novembre.
