L’AQUILA: COMMISSARIO RICOSTRUZIONE CASTELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “MEDIAE TERRAE”  

L’AQUILA – Parlare del terremoto del 2016 nella città martire del sisma 2009: due tragedie, due destini incrociati, oggi condividono anche la possibilità di attingere alle risorse per la rigenerazione del territorio (programma NextAppennino) oltre a quelle per la ricostruzione.

Un’occasione – si legge in una nota – per fare il punto delle attività in corso, per ridare vita e normalità alle comunità ferite dagli eventi sismici è offerta dalla presentazione del libro “Mediae Terrae” (Giubilei editore) scritto dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, senatore Guido Castelli.

Alla presentazione, giovedì 10 aprile, alle ore 18, presso la Libreria Colacchi (sala Eventi), saranno il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, insieme all’autore, Guido Castelli. Moderatrice la giornalista Claudia Conte.

“La ricostruzione post sisma 2016-2017, dopo molte false partenze, oggi registra un sostanziale cambio di passo. I territori del cratere sono diventati il luogo dove realizzare un modello di rinascita e sviluppo sostenibile: il Laboratorio Appennino centrale”.

“Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia centrale oltre la fragilità del territorio” è il sottotitolo del volume, che nasce dall’attività, dagli incontri, dai progetti maturati in questi due anni di impegno commissariale.