L’AQUILA: COMMISSIONE COMUNALE APPROVA INTERVENTI SUL PALAANGELI A SANT’ELIA

L’AQUILA – La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare per gli interventi di ammodernamento del PalaAngeli, nella frazione di Sant’Elia. Lo rende noto il presidente, Guglielmo Santella.

“E’ un ulteriore, decisivo passo per lo sviluppo di una struttura sportiva moderna e funzionale, pensata per rispondere alle esigenze del territorio – ha commentato Santella – il PalaAngeli rappresenta un’opera strategica per l’impiantistica sportiva nella zona est della città. Un punto di riferimento importante per la cittadinanza e le realtà sportive che la utilizzeranno, che non rappresenta soltanto un impianto sportivo, ma un punto di aggregazione, con spazi moderni, accessibili e polifunzionali”. “L’Amministrazione comunale – ha concluso Santella – conferma così la propria volontà di investire sullo sport come leva di crescita sociale, educativa e territoriale”.