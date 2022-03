L’AQUILA: COMPIE 70 ANNI SUOR MIRELLA DEL VECCHIO, MADRE GENERALE

L’AQUILA – Suor Mirella Del Vecchio madre generale della Residenza Maria Ferrari di San Gregorio, frazione dell’Aquila compie 70 anni.

“Buon compleanno “grande Mirella” sei una donna battagliera, schietta, hai sempre una canzoncina, una carezza, un rimprovero a voce alta ma con grande affetto, per tanti bambini, tanti in 53 anni di instancabile operato sul terreno di battaglia della vita, il tuo coraggio ti permette ogni giorno di affrontare una, cento, mille sfide”, si legge in una nota della Residenza.

“A 17 anni, la tua volontà è stata talmente forte che non c’è stata ragione che ti trattenesse, neanche le insistenze della tua famiglia alla quale hai dovuto chiedere l’autorizzazione per entrare in Congregazione per prendere i voti religiosi, già il tuo progetto era vivo nel realizzare quel che oggi esiste, le case che hai fondato per i bambini e madri sono eloquenti testimoni del tuo operato. Memoria infallibile, la tua mente è un archivio, un computer di date di nascita, di ingressi di dimissioni di fatti e avventure di ogni minore che accogli. La tua preghiera è l’azione verso il prosssimo. Sei tuttofare, direttrice, educatrice, economa, cuoca, ricamatrice, ti dai sempre da fare per il buon andamento dell’Istituto delle suore e delle comunità della Residenza, di chi ha bisogno ed è in difficoltà, per accontentare le consorelle, i tuoi piccoli ospiti, la tua èquipe psico-socio-educativa, per la tua famiglia poi ti senti improvvisamente smarrita, travolta da tutta la tua attività. Hai fatto i conti con il terremoto, con il Covid, con i nuovi arrivi di consorelle e chi se ne è volata via per ragioni di salute o di indole non adatta all’opera intrapresa”.

“Sempre pronta a dire le cose come stanno, ma i tuoi giudizi all’inizio taglienti, suggeriti dall’esperienza, si rivelano poi sempre saggi e veritieri. Inizi la giornata alle cinque del mattino, alle 7,00 già corri spedita tutte le mattine, per le incomprese rotatorie, al forno di Felice a prendere il pane fresco per tutti, corri con le ciabatte e il grembiule con la neve o con il sole, donna piena d’iniziativa, ti ricordi di tutti coloro che ti hanno fatto del bene a Natale, Pasqua portando loro dolci e doni”, conclude la nota.