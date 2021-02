L’AQUILA – Grande festa oggi a L’Aquila per Alfredo Manieri, che compie i 100 anni, circondato dall’affetto e gratitudine di figli, nipoti e amici stretti.

Alfredo è stato il titolare della storica macelleria in via Tre Marie, nel cuore del centro storico. E’ un grande sostenitore dell’Aquila calcio e due anni fa ha ricevuto anche una targa come tifoso più anziano e premiato proprio allo stadio. Ad Alfredo Manieri gli auguri di tutta la redazione.

