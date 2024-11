L’AQUILA: COMPLETATO IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO “D’AOSTA”

L’AQUILA – Sono terminati i lavori di rifacimento della copertura della palestra dell’Istituto d’istruzione superiore “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila.

In particolare l’intervento, per un importo complessivo di circa 300 mila euro, ha previsto un nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane, che si è reso necessario a seguito dell’allagamento della palestra a maggio dello scorso anno. A darne notizia è il consigliere della Provincia dell’Aquila Gabriella Sette, che detiene la delega all’Edilizia scolastica. “L’intero sistema di smaltimento delle acque piovane, risalente all’epoca di edificazione dell’immobile, era composto da tubature ormai degradate e ossidate.

L’amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, ha avviato un sopralluogo dei tecnici dell’Edilizia scolastica e pubblica dell’Ente, settore diretto dall’ingegnere Alessia Fagnani, riscontrando la necessità di un intervento”, precisa Sette. I lavori, affidati all’impresa “Del Vecchio Costruzioni Srl” con sede nel capoluogo abruzzese, sono stati conclusi nei giorni scorsi.

Il consigliere Sette, nel ringraziare tutto il settore Edilizia scolastica e Pubblica della Provincia, e in particolare la dirigente Fagnani e il Responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Massimo Di Battista, aggiunge: “L’attenzione dell’amministrazione provinciale volta alla tutela degli edifici scolastici del nostro territorio resta alta. Ricordo inoltre che la palestra non è utilizzata esclusivamente dagli studenti, ma è anche nella disponibilità delle associazioni sportive del territorio. L’obiettivo resta quello di offrire a studenti, studentesse e a tutto il personale scolastico, spazi condivisi e di apprendimento che siano funzionali, moderni e accoglienti. La Provincia – conclude il consigliere provinciale – sta investendo molto nelle scuole, con interventi e progetti che vanno proprio in questa direzione”.