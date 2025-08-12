L’AQUILA: COMPRANO PORCHETTA IN SUPERMERCATO E TROVANO LARVE, SEGNALAZIONE ALLA ASL

L’AQUILA – Comprano la porchetta e ci trovano le larve dentro.

I clienti, che hanno acquistato l’alimento in un supermercato dell’Aquila nei giorni scorsi, si sarebbero accorti della presenza delle larve una volta a casa.

L’accaduto – come riporta Il Centro – ha mandato su tutte le furie gli acquirenti che, dopo averci riflettuto, hanno deciso di contattare il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) della Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila.

Quando gli addetti del Sian sono arrivati al supermercato per i controlli, non è stato possibile procedere con sanzioni perché la porchetta contaminata era già stata tutta venduta e quindi non vi era traccia. Nonostante ciò, i dirigenti della Asl hanno emesso un severo avvertimento alla direzione del punto vendita, chiedendo il rispetto rigoroso delle normative e l’adozione delle dovute accortezze previste dalla legge.

Il fatto ha sollevato immediatamente dubbi sulle procedure di conservazione e vendita del prodotto. La porchetta, infatti, non era esposta in una teca refrigerata, ma era posizionata sul bancone senza alcuna protezione, in violazione delle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.

Un episodio che riaccende i riflettori sull’importanza del monitoraggio continuo di una corretta conservazione degli alimenti, dopo che nei giorni scorsi è scattato l’allarme per il botulino, che ha già causato due morti.