L’AQUILA: COMUNE COMPRA MEZZO “DI ULTIMA GENERAZIONE”, PER PULIRE PAVIMENTAZIONE BIANCA DEL CENTRO

L’AQUILA – Ammonta a 70mila euro la spesa che il Comune dell’Aquila impiegherà per la cura e il decoro del cuore cittadino attraverso l’acquisto di un mezzo di ultima generazione per la pulizia della nuova pavimentazione e dei percorsi urbani. Pavimento soggetto a sporcarsi oltremodo, soprattutto nelle strade della movida, vicenda che ha già provocato feroci polemiche.

“Si tratta – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – di un primo investimento nell’ambito di una più ampia strategia che ha l’obiettivo di rafforzare le azioni in corso per la valorizzazione del centro storico. Un piano che avrà più asset d’intervento anche in vista della sfida di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, che ci vedrà impegnati anche nella preservazione del decoro urbano oltre che nella promozione delle nostre bellezze e peculiarità”

Le risorse, stanziate nell’ambito del Programma di sviluppo Restart 2, approvato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) nel febbraio scorso, rappresentano una quota del finanziamento complessivo da 3,9 milioni di euro finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente urbano del centro storico dell’Aquila attraverso l’acquisizione e l’attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana, presentato nell’ambito della misura B rivolta proprio a turismo e ambiente.