L’AQUILA: COMUNE DISTRIBUIRA’ BUONI SPESA A FAMIGLIE IN CRISI CON IL PROGETTO “WELFARE AQ”

L’AQUILA – È WelfareAQ il nuovo progetto promosso dal settore Politiche sociali del Comune dell’Aquila a supporto di famiglie e cittadini in difficoltà. L’iniziativa, illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – a cui hanno preso parte anche i consiglieri comunali Laura Cococcetta e Guglielmo Santella – è finanziata con uno stanziamento di 140mila euro da parte dell’ente ed è rivolta ai nuclei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e a coloro che si trovino si in condizioni di svantaggio, per i quali sussista la presa in carico dai servizi sociali.

Attraverso la distribuzione di buoni spesa telematici verrà offerto un sostegno economico per l’acquisto di beni essenziali come: generi alimentari (esclusi alcolici), abbigliamento; materiale didattico e tecnologico, prodotti farmaceutici e sanitari.

“Si tratta di un aiuto, immediato e concreto, con cui l’amministrazione intende manifestare vicinanza e solidarietà nei confronti di quanti si trovano ad affrontare difficoltà reali e quotidiane. – hanno commentato sindaco e assessore – Verranno distribuite circa 600 card elettroniche, il cui importo varia (da 150 euro a 450 euro, contrassegnate da colori diversi) in base al numero dei componenti del nucleo familiare beneficiario. I buoni saranno utilizzabili presso le attività commerciali che hanno aderito, garantendo una rete capillare di servizi”. I beneficiari verranno contattati dagli uffici del servizio sociale del Comune per il ritiro della carta già nei prossimi giorni.