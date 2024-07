L’AQUILA: COMUNE E CONFCOMMERCIO INSIEME PER LA PULIZIA E IL DECORO URBANO

L’AQUILA – “Un piccolo programma, in cinque punti, per migliorare la pulizia e il decoro del centro, in piena sinergia con le Associazioni di categoria e con ASM, un altro buon esempio, questo, di come il confronto, la collaborazione e la condivisone diventino strumenti fondamentali per il benessere dei cittadini e nell’interesse della città”.

Così, in una nota, Fabrizio Taranta, assessore al Comune dell’Aquila con deleghe a Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile, dopo l’incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi, con il coordinatore ASM, Fabio Ianni, e il presidente Confcommercio L’Aquila, Alberto Capretti, insieme a una delegazione di rappresentanti dell’Associazione di Categoria, nel corso del quale sono stati affrontati e discussi vari temi relativi alla pulizia del centro storico e al conferimento dei rifiuti e sono state definite le seguenti linee di intervento, da parte dell’Amministrazione comunale, finalizzate a superare le criticità rilevate.

I punti individuati, si legge nella nota, sono i seguenti:

1. Ordinanza Sindacale (ex D.Lgs. 267/2000, art. 50), per la corretta gestione delle deiezioni solide e liquide degli animali da affezione, con la previsione dell’obbligo, per i proprietari, di munirsi preventivamente non soltanto dei sacchetti di plastica, ma anche di contenitori adeguati a trasportare acqua, da utilizzare per il risciacquo delle deiezioni liquide.

2. Ordinanza Sindacale (ex D.Lgs. 267/2000, art. 50) per la enunciazione degli adempimenti e delle corrette procedure da seguire da parte dei titolari di esercizi commerciali autorizzati all’occupazione di spazi pubblici e dehors per la pulizia delle aree loro assegnate;

3. Potenziamento del servizio di svuotamento e di pulizia dei cestini porta-rifiuti e la prevista sostituzione a breve degli stessi con l’istallazione di contenitori di maggiore capacità, attraverso il ricorso ai fondi a disposizione della Municipalità per gli elementi di arredo urbano;

4. Introduzione del servizio di spazzamento manuale nei weekend, nei giorni festivi e in occasione di eventi che comportino un flusso importante di visitatori e turisti nel centro cittadino;

5. Posizionamento di un’isola ecologica informatizzata in Via Sallustio, indicativamente all’altezza del civico 21, necessaria per consentire il conferimento dei rifiuti da parte delle attività commerciali della zona, individuate attraverso una specifica interlocuzione tra i competenti uffici del Comune e l’ASM.

“Un impegno congiunto – prosegue Taranta – per rendere L’Aquila, una città sempre più pulita e accogliente nei confronti dei cittadini e dei tanti turisti che soprattutto nel periodo estivo affollano le vie del centro storico. Un ringraziamento a Confcommercio L’Aquila in particolare al presidente Alberto Capretti e alla Società Multiservizi ASM per la disponibilità e la collaborazione, elementi imprescindibili per il raggiungimento di obiettivi comuni”.

“Ringraziamo vivamente l’assessore Taranta per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nell’aver accolto con lodevole sollecitudine le richieste della nostra Associazione – aggiunge Capretti, presidente di Confcommercio L’Aquila – e siamo profondamente soddisfatti per il risultato di una fattiva concertazione che ha consentito di affrontare tematiche di primaria importanza sia per gli esercenti commerciali che operano nel centro storico della nostra Città, sia per la migliore vivibilità degli spazi a vantaggio dei cittadini e delle migliaia di turisti il cui afflusso si prevede nella corrente stagione estiva”.

Il Presidente – Alberto Capretti