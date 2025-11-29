L’AQUILA: COMUNE INVIA BOLLETTA TARI DI 300 EURO ALLA PERSONA SBAGLIATA . “FORSE E’ PRESCRITTA”

29 Novembre 2025 10:29

L'Aquila - Cronaca





L’AQUILA – Il comune dell’Aquila invia una cartella della Tari, ovvero una tassa sui rifiuti per circa 300 euro alla persona sbagliata. Si tratta di una abitazione nella frazione di Bagno  doVe vive in affitto una persona la quale deve essere lei a pagare il dovuto ma la bolletta è arrivata alla titolare della casa da lei locata, che non ha questi oneri per legge suscitando il suo comprensibile  malumore. Si tratta, secondo valutazioni fatte da un legale, di una bolletta  quasi certamente prescritta.

