L’AQUILA: COMUNE VUOLE TAGLIARE ALBERI PERICOLOSI SULLA STATALE 80 MA IL MINISTERO DICE NO

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, per fronteggiare la pericolosità delle radici di alcuni alberi che sono spuntate sui bordi della statale 80, aveva chiesto di tagliare una ventina di piante con relative radici per poi sistemare definitivamente il manto e mgliorare la circolazione molto rischiosa e problematica.

Alcune piante, inoltre, hanno esteso le proprie radici spaccando le tubature/condutture delle fogne di alcune abitazioni private adiacenti. Questo ha causato dei notevoli danni ai proprietari che hanno dovuto spendere di tasca propria per sanare il tutto. La richiesta fatta a più ministeru dal Comune, però, pare abbia avuto esito negativo.

Ora trovare una soluzione è difficile ma sta di fatto che per evitare incidenti da tempo il Comune ha posto il divieto per un lungo tratto della statale per ciclisti e motociclisti e, nei giorni scorsi, ci sono stati controlli da parte della polizia municipale per prevenire problemi in una strada dove transitano decine di migliaia di mezzi al giorno.