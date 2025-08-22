L’AQUILA: COMUNICAZIONE TOP EVENTI A SOCIETA’ ESTERNE, ARRIVA BANDO DA 1,2 MLN PER CAPITALE CULTURA

L’AQUILA – Cantieri dell’Immaginario, kermesse finita nelle scorse settimane, Perdonanza, in programma dal 23 al 30 agosto, e anche Capitale della Cultura 2026: pur potendo contare sulla competenza di una nutrita squadra di validi professionisti, tra le polemiche politiche, il Comune dell’Aquila affida a società esterne, con un cospicuo budget, il servizio di comunicazione per i principali eventi con lo scopo di portare alla ribalta nazionale ed internazionale la città, soprattutto nell’avvicinarsi degli eventi legati all’Aquila capitale italiana della cultura 2026.

E così, proprio in questi giorni, è arrivato il via libera all’appalto più sostanzioso, la procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di informazione, comunicazione e marketing per L’Aquila 2026 – Capitale Italiana della Cultura e Interventi per il rafforzamento delle capacità di valorizzazione culturale e turistica, per una spesa complessiva di 1.250.000 euro.

Naturalmente, il servizio di comunicazione verrà affidato ad una società esterna,una scelta che si sarebbe resa necessaria, stando alle carte, per il “rafforzamento delle capacità di valorizzazione culturale e turistica”, si legge nella determina dello scorso 11 agosto firmata dallo stimato dirigente Fabio De Paulis, del Settore AQ Progetti Speciali per la rinascita – Programma RESTART, Azioni di sistema, Promozione territoriale e Rilancio economico – PNRR e PNC. Responsabile unico del procedimento la solerte funzionaria Iole Di Giampietro.

L’intervento viene finanziato con i fondi disponibili con la delibera Cipess n. 10/2025, con la quale è stata approvata la scheda RESTART “L’Aquila Capitale della Cultura 2026: interventi per il rafforzamento delle capacità di valorizzazione culturale e turistica” – CUP C19I25000070001 – per un importo complessivo di 4 milioni di euro.

La durata del servizio è individuata dal 1° ottobre 2025, o comunque dalla data di stipula del contratto, fino al 31 gennaio 2027.

Nella delibera viene sottolineato che il programma di mandato del sindaco, Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti locali di FdI e presidente dell’Anci Abruzzo – il cui ufficio comunicazione è diretto dalla collega Alessia Di Giovacchino – evidenzia che “la cultura svolge un ruolo strategico per una comunità che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilità nuove di conoscenza e di sviluppo”; e a tal proposito, sempre nel programma del secondo mandato del sindaco 2022-2027 viene sottolineato come “per L’Aquila la cultura ha rappresentato la forza propulsiva della ricostruzione sociale e fisica. È stata l’intuizione vincente dell’ultima amministrazione, nata da una visione ben precisa fondata sul rilancio della città attraverso la rilettura creativa della memoria, l’esaltazione dei valori identitari e religiosi come forme di progresso civile e di attrazione turistica, la ridefinizione del concetto di comunità plurale e inclusiva, l’apertura ai saperi, alla conoscenza e alla ricerca e la possibilità di usare e vivere diversamente il tempo”.

Un concetto ribadito anche nella determina, firmata sempre da De Paulis, con responsabile procedimento Roberto Rampini, per l’affidamento del servizio di comunicazione, marketing e pubblicità dei Cantieri dell’Immaginario 2025 alla Duel Poggio Srl, società editrice del quotidiano online Il Capoluogo, con sede legale a Picenze di Barisciano (L’Aquila) per un totale di 40.700 euro.

Un incarico assegnato tramite trattativa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come previsto dal Codice dei Contratti per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5mila euro e sottosoglia comunitaria. Anche in questo caso la Giunta comunale ha dato atto “della necessità di prevedere le ulteriori spese riguardanti indicativamente la vigilanza dell’intera struttura allestita presso la Scalinata di San Bernardino nelle ore di non utilizzo, la promozione generale della manifestazione mediante la realizzazione di video promozionali, il supporto all’Ufficio stampa, la gestione del sito web e dei social media e i rapporti con le testate giornalistiche locali e nazionali, stimati rispettivamente in € 60.000,00 per la vigilanza ed in € 40.700,00 per la promozione”.

Anche per la Perdonanza 2025, in tema di comunicazione, con determina del 12 agosto, il servizio è stato affidato ad una ditta esterna, tramite trattativa diretta MePA, in favore di Kleos Srl, con sede a Firenze, per l’importo di € 38.900,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 47.458,00 per i servizi di comunicazione integrata e promozione necessari alla realizzazione dell’evento.

La Kleos è una società attiva nella comunicazione strategica, nelle relazioni istituzionali, nella gestione delle crisi con un fatturato, dati 2024, di 280.000 euro, di cui è socio unico Roberta De Marco, giornalista e comunicatrice, impegnata per oltre venti anni nelle Istituzioni, esperta in creazione del consenso e nella crescita della reputazione positiva di persone e aziende, già portavoce e responsabile della Comunicazione del Ministero della Difesa, dell’Ambiente e portavoce alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia. (a.c.-b.s.)