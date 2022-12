L’AQUILA: CON IL CONCORSO FOTOGRAFICO RIPARTE IL “PIANETA MALDICENZA”

L’AQUILA – Marco Equizi, coordinatore del concorso fotografico dal tema “Ricostruendo”, ha presentato oggi in una conferenza stampa il bando della IX edizione intitolata alla memoria del compianto Amedeo Esposito. Una gara riservata a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non, di qualsiasi età che aprirà il Festival di Sant’Agnese, in procinto di ritornare dal vivo nella sua interezza e con importanti novità dopo le ultime edizioni condizionate dalla pandemia.

Gli scatti dovranno testimoniare la ricostruzione post sisma sia attraverso i lavori in corso e sia attraverso monumenti e scorci già restituiti. Le fotografie a colori, massimo quattro per ogni autore, dovranno essere inviate entro l’8 gennaio 2023 all’indirizzo email [email protected] compilando l’apposita scheda.

I lavori pervenuti saranno poi abbinati alle Confraternite e lo scatto premiato risulterà sia vincitore del concorso fotografico “Ricostruendo” – Amedeo Esposito che dell’Agnesino d’oro 2023 decretando, nel contempo, il gruppo al quale assegnare il Palio di Sant’Agnese.

L’immagine destinata a diventare la “Cartolina 2023”, che sarà presente nelle conviviali che si terranno il 21 gennaio successivo, verrà selezionata da una giuria tecnica di esperti composta da Marco Equizi, Roberto Grillo, Stefano Pettine, Cristian Nuvolone e di membri delle Confraternite Agnesine, sottoposta al giudizio dei rappresentanti di tutte le Confraternite impegnate nell’organizzazione del festival agnesino.

Nella giornata, poi, del 14 gennaio 2023, le immagini finaliste saranno votate dal pubblico presente a un evento che si terrà, novità inserita quest’anno, presso il centro commerciale L’Aquilone.