L’AQUILA, CON LO SCOOTER SOTTO I PORTICI DI SAN BERNARDINO. I RESIDENTI: “STOP ATTI VANDALICI”

L’AQUILA – Due minorenni sono passati l’altro pomeriggio sotto i portici di San Bernardino su uno scooter senza nemmeno indossare il casco. Il tutto è avvenuto sotto chi occhi sconcertati di passanti e commercianti. La notizia è riportata dal Messaggero.

Si tratta di un fatto di una certa gravità che non fa altro che ribadire come il centro storico, nonostante alcuni tentativi di fronteggiare il fenomeno, sia sempre luogo di scorribande di gente incivile e a farne le spese sono i commercianti e i residenti molti dei quali rimpiangono di essere tornati in centro dopo il sisma pur avendo avuto altre opzioni.

A questo va aggiunto il degrado dei fine settimana con bottiglie di vetro per i vicoli o lungo i portici e danneggiamenti di fioriere e altri arredi pubblici puntualmente presi di mira dai vandali.

I residenti chiedono maggiore attenzione alle forze di polizia e al Comune adottando provvedimenti più energici.