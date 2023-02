L’AQUILA, CONAD PINGUE: BOTTIGLIE IN PET SI TRASFORMANO IN BUONI SPESA

L’AQUILA – Le bottiglie in Pet si trasformano in buoni spesa.

È l’iniziativa lanciata da Conad, insieme a Coripet, per promuovere “stili di vita e comportamenti sostenibili”.

Anche all’Aquila, nel punto vendita Conad Pingue, all’interno del centro commerciale Amiternum, i clienti potranno trovare eco-compattatori per il riciclo, un modo per sostenere l’ambiente offrendo al contempo l’opportunità di ricevere buoni spesa: ogni bottiglia in Pet riciclata, infatti, vale un punto e ogni 200 punti si ottiene un buono da 3 euro.

Come funziona