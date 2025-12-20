L’AQUILA: CONCERTO DEL CORO DIOCESANO SAN MASSIMO NELLA CHIESA DELLE ANIME SANTE

L’AQUILA – Il Coro Diocesano San Massimo per lo scambio degli auguri per le festività natalizie desidera offrire un ricco Concerto Natalizio che si svolgerà lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore 18,30, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo all’Aquila.

La parte iniziale del concerto vedrà l’alternanza delle due Sezioni, guidate dai rispettivi Maestri Emanuele Castellano e Davide Castellano e a seguire, per la prima volta, la compagine corale si esibirà nella contemporanea presenza di cantori della Sezione Giovani e cantori della Sezione Adulti.

Il Programma della serata sarà composto da canti classici natalizi in un excursus temporale con brani antichi e brani più moderni. Si invita a partecipare.