L’AQUILA: CONCERTO DI CAPODANNO ALL’AUDITORIUM DEL PARCO

L’AQUILA – Torna all’Aquila il tradizionale concerto di Capodanno, giunto alla 13esima edizione, e ritrova l’Auditorium del Parco restaurato e riconsegnato alla città in tempo per questi giorni di festa.

Il concerto avrà luogo mercoledì primo gennaio alle 11.30.

Organizzato dall’associazione musicale ‘Athena’ nell’ambito del cartellone natalizio realizzato dal Comune dell’Aquila vede in campo l’Orchestra da Camera aquilana diretta dal maestro Carmine Gaudieri.

Nella prima parte del concerto verranno eseguiti alcuni brani della tradizione europea con musiche di Mozart e Ciajkovskij.

La seconda parte darà spazio ai valzer e alle polke più famose di Johann Strauss con gli immancabili brani ‘Voci di primavera’, ‘Danubio blu’ e la cosiddetta ‘Marcia di Radetzky’.

Lo spettacolo verrà replicato sempre il 1° gennaio a Barisciano (L’Aquila) nell’Auditorium dell’Ana alle ore 18.

L’Orchestra da Camera Aquilana è nata nel 1995. Si è formata con alcuni tra i migliori diplomati e laureati di strumenti ad arco dei Conservatori abruzzesi in particolare del capoluogo, proprio per iniziativa di Gaudieri. L’Orchestra esegue principalmente musiche del repertorio barocco, talvolta anche con la presenza di strumenti a fiato ed anche il repertorio lirico vocale del Settecento – Ottocento. Ha al suo attivo concerti in Abruzzo, Lazio ma anche nel resto d’Italia e all’estero per importanti società concertistiche. Si è esibita in Cina alla Radio Televisione di Zibo alla Bejiing Hall di Pechino al great Tehater di Changchun.

Ha collaborato e collabora con solisti di primo piano come la mandolinista Dorina Frati (Solisti Veneti), il solista di Bondoneon Massimiliano Pitocco, il violoncellista Luca Provenzani (1° violoncello della Rai di Torino e della Regione Toscana), l’oboista Maurizio Colasanti, i pianisti di fama internazionale Marcella Crudeli e Bruno Canino, il violoncellista Rocco Filippini, il soprano Yaski Fujii, il tenore Fabio Andreotti, la pianista Oxana Shevchenko.