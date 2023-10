L’AQUILA: MACCHIE DI SANGUE DAVANTI LOCALE DEL CENTRO, INDAGA LA SQUADRA MOBILE

L’AQUILA – Momenti di concitazione all’Aquila nei pressi di un kebab in Corso Vittorio Emanuele II, dove stamani sono intervenuti agenti di polizia, carabinieri e guardie municipali.

Ecco quanto riferito a questa testata dalla polizia: in mattinata un dipendente del locale è entrato nel negozio per aprirlo e ha notato una macchia di sangue risalente di certo a ieri. A quel punto ha chiamato il titolare dello stesso locale, come pure la polizia, che è intervenuta con i colleghi della scientifica insieme a carabinieri e polizia municipale.

Sono in corso interrogatori per chiarire fatti e tempi e soprattutto se il sangue sia frutto di una aggressione o di un episodio accidentale.

Si tratta, per ora, di un piccolo giallo, visto che non sembrano esserci persone che finora sono andate al pronto soccorso per una medicazione, secondo quanto appreso dalla Mobile. Le macchie di sangue sono state esaminate dalla Scientifica. Il tutto è coordinato dalla Procura della Repubblica.

Nelle vicinanze era stato anche notato una straniero che forse si era coricato nella notte dentro un portone di un vicino edificio, ma non aveva alcuna ferita.