L’AQUILA: CONCLUSA RIPAVIMENTAZIONE ASSE CENTRALE, RIAPERTO ULTIMO TRATTO CORSO FEDERICO II

8 Agosto 2025 11:44

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA –  Si è conclusa l’opera di rifacimento della pavimentazione dell’asse centrale dalla fontana luminosa alla villa comunale che attraversa il centro storico dell’Aquila: è stato ieri inaugurato, dopo un sopralluogo tecnico, ed ora già percorribile, l’ultimo tratto di corso Federico II, fin davanti al Grand hotel e all’incrocio stradale.

Dopo la riapertura, non comunicata dal Comune dell’Aquila, le maestranze ed i vertici della azienda che ha effettuato i lavori, la Rosa edilizia dell’imprenditore Valter Rosa, hanno organizzato una simpatica conviviale in un ristorante limitrofo al cantiere. Per l’ultimo tratto percorribile in auto e con parcheggi, è stata scelta una pietra di colore più scuro.

All’ultimo sopralluogo tecnico ha preso parte il vicesindaco Raffaele Daniele hanno partecipato anche il dirigente  Roberto Evangelisti, e il Rup geometra Carlo Cafaggi, Daniele ha poi immortalato con un video postata sulla sua pagina fb la riapertura della strada rimuovendo di persona le barriere.





Rosa edilizia è impegnata anche nell’intervento al Teatro comunale che secondo il cronoprogramma prevede la riapertura entro la fine del 2026, e delle celebrazioni nell’ambito dell’Aquila Capitale italiana della cultura.

 

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AQUILA: CONCLUSA RIPAVIMENTAZIONE ASSE CENTRALE, RIAPERTO ULTIMO TRATTO CORSO FEDERICO II
    L'AQUILA -  Si è conclusa l'opera di rifacimento della pavimentazione dell'asse centrale dalla fontana luminosa alla villa comunale che attraversa i...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: