L’AQUILA: CONCLUSE CON LA PROCESSIONE LE SOLENNI CERIMONIE IN ONORE DI SAN BERNARDINO DA SIENA

L’AQUILA – Con la Processione nel centro storico e la solenne benedizione della città dell’Aquila dal sagrato della Basilica di San Bernardino si sono concluse ieri sera le giornate di celebrazione della Solennità del Santo, compatrono dell’Aquila, che ricorre il 20 Maggio.

Folta la partecipazione dei fedeli e del pubblico che nei giorni scorsi hanno partecipato alle iniziative preliminari alla giornata Solenne quali la Fiera di San Bernardino, Il Concerto in Basilica dell’Orchestra da Camera Aquilana, la conferenza organizzata dal CIF su “L’attualità del pensiero economico-sociale di S. Bernardino” con il Prof. Pier Paolo Baretta – Presidente Nazionale ReS, il Concerto bandistico al Ridotto del Teatro Comunale con la Banda di Chieti e la simpatica POMPIEROPOLI organizzata nei pressi della Basilica dall’Associazione dei Vigili del Fuoco.

Particolarmente vissute le celebrazioni liturgiche affidate a Sua Eccellenza l’Arcivescovo Metropolita della Città Mons. Antonio D’Angelo, al M.R.P. Francesco Baldini, Vicario Provinciale dei Frati Minori della Toscana e Sua Ecc.za Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta (TA). La Solennità è stata animata dalla presenza festosa del Gruppo Storico Sbandieratori Città dell’Aquila, da numerose Confraternite della zona e dalle delegazioni dei Comuni della tradizione Bernardiniana, guidate dalla Città dell’Aquila e fra le quali quest’anno ha presenziato la Città di Tivoli.

La Basilica di San Bernardino ringrazia quanti hanno collaborato alla riuscita di tutti gli eventi, i Volontari e in particolare il CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta che ha garantito l’assistenza in Basilica. Un pubblico arrivederci al prossimo anno è stato inviato a tutti dal sagrato della Basilica da Padre Daniele Di Sipio, Rettore della Basilica.

