L’AQUILA: CONCLUSO IL CORSO PER ARBITRI DI CALCIO, ECCO I NUOVI 25 FISCHIETTI

L’AQUILA – Venerdi 19 Dicembre 2025 sarà una data da ricordare per i 25 ragazzi che hanno brillantemente superato l’esame per diventare arbitri di calcio. La commissione esaminatrice è stata presieduta dall’Arbitro Benemerito Enrico Cortesi ed ha visto come componenti il Presidente di Sezione Guido Alfonsi e molti arbitri nazionali della sezione.

Durante i mesi del corso gli ormai ex aspiranti arbitri hanno avuto modo di interfacciarsi, sin da subito, con gli arbitri nazionali della sezione come l’arbitro CAN Federico Dionisi, l’assistente arbitrale CAN C Pierpaolo Carella, gli associati CAN D Paul AKA Iheukwumere, Ferdinando Carluccio, Gianmarco Cocciolone e Matteo Leli che, insieme a molti arbitri regionali, coordinati dal Presidente Sezionale si sono occupati dell’organizzazione e dello svolgimento del corso.

Da evidenziare sicuramente la giovane età dei partecipanti con un’età media di 15 anni e la numerosa presenza delle ragazze che vanno a rinfoltire la quota rosa sezionale.

Al termine del corso la Sezione ha dato quindi il benvenuto a Ben Salah Yasine, Canofari Anna, Ciccone Keyshia Monique, Ciocca Luca, Ciofani Diego Ramon, Circi Davide, D’Alessio Elisa, D’Aprile Ludovico, Di Stefano Benedetta, Fabiani Samantha, Ferazzoli Giovanni, Fiocca Luisa, Frunza Anastasia Nicole, Ghebreselassie Lucrezia, Giorgi Alessandro, Macioci Alyssa, Mandolini Davide Manuel, Margiotta Riccardo Giovanni, Ostili Asia, Profumo Angelica, Rossi Asia, Santilli Morgan Roberto, Sarbu Alessandro Valentin, Stecconi Emilia e Taddei Martina.

