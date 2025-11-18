L’AQUILA: CONCLUSO IL CORSO PER LA DIFESA PERSONALE IN AMBITO SANITARIO

L’AQUILA – Concluso domenica 16 novembre il corso di formazione dedicato alla difesa personale e alla gestione delle aggressioni in ambito sanitario, promosso dall’A.S.D. Jujitsu Academy L’Aquila in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Aquila.

L’iniziativa, rivolta ai dirigenti medici impegnati in contesti sanitari ad alta complessità e rischio, ha registrato una partecipazione attenta e motivata, confermando l’esigenza crescente di acquisire competenze specifiche per prevenire, riconoscere e gestire in modo efficace situazioni di potenziale pericolo.

Nel corso delle tre giornate formative, i partecipanti hanno potuto confrontarsi con un approccio integrato che ha combinato aspetti tecnici di autodifesa, elementi giuridici e contributi psico–comportamentali, grazie alla collaborazione di istruttori qualificati e di esperti del settore sanitario, legale e delle forze dell’ordine.

Il programma ha previsto esercitazioni pratiche, focus sulle normative vigenti, analisi di casi reali e momenti di confronto interdisciplinare, contribuendo a consolidare competenze operative e consapevolezze fondamentali per la tutela dell’incolumità del personale sanitario.

Particolare interesse ha suscitato l’intervento della Dott.ssa Roberta D’Avolio, magistrato presso la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica che ha trattato la legge n.171/2024 proprio sulle estensioni delle tutele, tra esigenze di prevenzione e repressione delle condotte penalmente rilevanti nei confronti del personale sanitario.

Alla parte pratica, sotto la direzione del Maestro di judo, jujitsu e MGA, Mosè Lamolinara, e con l’intervento di alto livello degli Insegnanti Tecnici Giampaolo Petrollini – già Presidente FiJLKAM Abruzzo settore Judo – e Luigi Latino, hanno partecipato i Dirigenti Medici Paolino Angelini, Carla Benedetti, Gabriella Bottone, Berardina Cesare, Massimo Di Carlo, Chiara Di Giovanni, Cesare Gatti, Giuseppe Giangiuliani e Annamaria Puglielli. Tutti i medici hanno mostrato vivo interesse e grande impegno nella simulazione di casi reali di aggressione.

L’A.S.D. Jujitsu Academy L’Aquila desidera ringraziare i docenti, i relatori e tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato, nonché l’Ordine dei Medici dell’Aquila per la fiducia riposta nell’organizzazione e nella qualità formativa dell’Associazione.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella promozione di una cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di cura, riaffermando l’importanza della formazione continua come strumento essenziale per sostenere i professionisti della salute nelle sfide quotidiane.